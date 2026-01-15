Вартість послуг становила до 8 тис. доларів з людини

Прикарпатські правоохоронці оголосили підозру двом сержантам районного центру комплектування та соцпідтримки, які незаконно переправляли через кордон військовозобов’язаних. Посадовцям загрожує до 9 років позбавлення волі.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону у четвер, 15 січня, працівники ТЦК забезпечували проїзд ухилянтів через блокпости, детально інструктували їх щодо маршруту, правил поведінки та відповідей на можливі запитання прикордонників під час перевірок.

«Після проїзду блокпостів чоловіки, одягнені у термокостюми, в темну пору доби мали самостійно перепливати річку Прут. Вартість таких послуг становила до 8 тис. доларів з людини. Військовослужбовці діяли щонайменше з вересня 2025 року та, за попередніми оцінками, встигли незаконно переправити за кордон понад 10 чоловіків», – розповіли у прокуратурі.

Сержантів центру комплектування арештували з правом внесення застави. За організацію незаконного переправлення чоловіків через кордон України, вчинене за попередньою змовою та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України), їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна та з позбавленням права до 3 років обіймати певні посади.