На Прикарпатті сержанти ТЦК переправили в Румунію понад 10 ухилянтів
Після проїзду блокпостів чоловіки мали самостійно перепливати річку Прут
Прикарпатські правоохоронці оголосили підозру двом сержантам районного центру комплектування та соцпідтримки, які незаконно переправляли через кордон військовозобов’язаних. Посадовцям загрожує до 9 років позбавлення волі.
Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону у четвер, 15 січня, працівники ТЦК забезпечували проїзд ухилянтів через блокпости, детально інструктували їх щодо маршруту, правил поведінки та відповідей на можливі запитання прикордонників під час перевірок.
«Після проїзду блокпостів чоловіки, одягнені у термокостюми, в темну пору доби мали самостійно перепливати річку Прут. Вартість таких послуг становила до 8 тис. доларів з людини. Військовослужбовці діяли щонайменше з вересня 2025 року та, за попередніми оцінками, встигли незаконно переправити за кордон понад 10 чоловіків», – розповіли у прокуратурі.
Сержантів центру комплектування арештували з правом внесення застави. За організацію незаконного переправлення чоловіків через кордон України, вчинене за попередньою змовою та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України), їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна та з позбавленням права до 3 років обіймати певні посади.