Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Прикарпаття Мар’яну Гошовському, який організував схему переправлення ухилянтів через кордон. Суд призначив йому рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, Мар’ян Гошовський організував схеми незаконного виїзду військовозобовʼязаних чоловіків за кордон. До злочинної схеми він долучив спільницю, яка займалася виготовленням підроблених документів, які надають дозвіл на проживання в Чехії.

У червні-липні 2022 року Мар’ян Гошовський передав спільниці паспорти військовозобов’язаних, в яких вона проставила фальшиві штампи. Після цього перевізник передав паспорти власникам та проконсультував їх щодо безперешкодного виїзду за кордон. Згодом Мар’ян Гошовський на мікроавтобусі Mercedes-Benz особисто привіз чоловіків на піший пункт пропуску, де їх затримали прикордонники. Слідство зафіксувало кілька випадків допомоги ухилянтам у незаконному перетині кордону.

Під час судового слідства Мар’ян Гошовський уклав із прокурором угоду про визнання вини. Матеріали справи щодо його спільниці виділили в окреме провадження.

Враховуючи обставини справи, суддя Пустомитівського райсуду Дмитро Кукса визнав Мар’яна Гошовського винним у незаконному переправленні через держкордон (ч. 2 ст. 332 ККУ) та підробці документів (ч. 3 ст. 358 ККУ) та призначив йому сукупно 5 років позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання, призначивши рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.