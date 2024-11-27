Львівський суд покарав перевізника за переправлення ухилянтів через кордон
Мар’ян Гошовський за підробленими докуменатми перевозив військовозобовʼязаних чоловіків через держкордон
Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Прикарпаття Мар’яну Гошовському, який організував схему переправлення ухилянтів через кордон. Суд призначив йому рік іспитового терміну.
Як вказано в матеріалах справи, Мар’ян Гошовський організував схеми незаконного виїзду військовозобовʼязаних чоловіків за кордон. До злочинної схеми він долучив спільницю, яка займалася виготовленням підроблених документів, які надають дозвіл на проживання в Чехії.
У червні-липні 2022 року Мар’ян Гошовський передав спільниці паспорти військовозобов’язаних, в яких вона проставила фальшиві штампи. Після цього перевізник передав паспорти власникам та проконсультував їх щодо безперешкодного виїзду за кордон. Згодом Мар’ян Гошовський на мікроавтобусі Mercedes-Benz особисто привіз чоловіків на піший пункт пропуску, де їх затримали прикордонники. Слідство зафіксувало кілька випадків допомоги ухилянтам у незаконному перетині кордону.
Під час судового слідства Мар’ян Гошовський уклав із прокурором угоду про визнання вини. Матеріали справи щодо його спільниці виділили в окреме провадження.
Враховуючи обставини справи, суддя Пустомитівського райсуду Дмитро Кукса визнав Мар’яна Гошовського винним у незаконному переправленні через держкордон (ч. 2 ст. 332 ККУ) та підробці документів (ч. 3 ст. 358 ККУ) та призначив йому сукупно 5 років позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання, призначивши рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.