Жінці оголосили підозру в незаконному переправленні через кордон

На Львівщині правоохоронці викрили 43-річну жінку з інвалідністю, яка у 2023 та 2024 роках організувала незаконні перетини кордону для двох своїх фіктивних чоловіків.

Як повідомили в понеділок, 7 квітня, у поліції Львівщини, 43-річна мешканка Львівського району, яка має групу інвалідності, підшуковувала військовозобов’язаних чоловіків, які мали намір виїхати за межі держави. Жінка укладала з ними фіктивні шлюби і в такий спосіб забезпечувала їм можливість перетнути державний кордон в умовах воєнного стану.

«Правоохоронці задокументували два епізоди протиправної діяльності підозрюваної, вчинені у 2023 та 2024 роках. В обох випадках фіктивні чоловіки перетнули державний кордон України як особи, котрі супроводжують дружину з інвалідністю. В подальшому дружина поверталась в Україну, а чоловіки залишились за кордоном. Шлюб розривався і щойно розлучена жінка підшуковувала нових “клієнтів” на роль фіктивного супутника життя», – йдеться в повідомленні поліції.

Зловмисниці повідомили про підозру в незаконному переправленні через кордон (ч. 1, ч. 2 ст. 332 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.