Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО

Українська армія вже місяць протистоїть російському вторгненню в нерівних умовах, а Україна все ще чекає від НАТО реальних дій та гарантій безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеовиступі на саміті НАТО у четвер, 24 березня.

Володимир Зеленський наголосив, що за місяць війни Росія випустила проти українських міст тисячі різних ракет, зробила сотні авіанальотів. Але Україна тримається мужньо ціною тисяч життів, зруйнованих міст, ціною майже 10 млн переселенців, з яких 3,5 млн вже на територіях країн НАТО. Україна потребує від НАТО військової допомоги – літаків, засобів ППО для захисту своїх міст.

«Ще 24 лютого я звернувся до вас із абсолютно зрозумілим і логічним проханням – допомогти закрити наше небо у будь-якому форматі, убезпечити наших людей від російських бомб і ракет. Ми не почули ясну відповідь. Україна не має потужної протиракетної зброї, має значно менше авіації, ніж Росія, тому їхня перевага в небі – це застосування зброї масового знищення. Ви бачите наслідки», – сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що досі не виконано жодного прохання України до НАТО щодо надання військової допомоги.

«Україна зверталась до вас за літаками. Ви маєте тисячі бойових літаків, але нам поки що не дали жодного. Ми зверталися за танками, щоб деблокувати наші міста, які зараз гинуть – Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Ви маєте не менше 20 тис. танків, Україна просила 1% віддати нам чи продати. Але ми не маємо поки що зрозумілих відповідей на запити про допомогу», – сказав президент, зазначивши, що Україна отримала допомогу від окремих країн – членів альянсу.

За словами Володимир Зеленського, всі прохання України про допомогу залишаються в силі. Також наголосив, що українська армія довела, до відповідає найвищим стандартам.

«Більше ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали наші стандарти, як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі та світі. Україна чекає реальних дій та реальних гарантій безпеки. Пропозиції всі на столі, мир потрібен нам – відповіді за вами», – сказав президент.