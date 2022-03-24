Західні союзники працюють над нарощуванням летальної військової допомоги Україні, необхідні для захисту від вторгнення Росії. Водночас виконати вимогу президента Володимира Зеленського про надання танків і літаків дуже складно, повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон.

«З погляду логістики це дуже складно, як з бронетехнікою, так і з літаками. Ми чудово розуміємо, що він просить. Обладнання, яке ми вважаємо наразі найціннішим – це ракети, які вони можуть використовувати для самозахисту», – сказав Джонсон журналістам у четвер, 24 березня, повідомило видання Politico.

Він додав, що жодна західна демократія нині не думає про те, щоб воювати на території України, і ніхто не хоче запроваджувати безпольотну зону над Україною.

Водночас Джонсон визнав, що члени НАТО і Великої сімки відчувають «муки» через свою нездатність зробити більше для допомоги Україні, з огляду на обмеження.

Нагадаємо, 24 березня, через місяць після того, як російські загарбники розпочали відкриту війну проти України, президент Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО і закликав надати Україні один відсоток їхніх танків і один відсоток літаків.