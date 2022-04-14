Міністр оборони Греції пояснив, чому Україна може більше не отримати військову допомогу від цієї країни

Міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос заявив, що Афіни більше не планують надсилати Україні зброю або військове обладнання. Він пояснив, що надсилання більшої кількості зброї може вплинути на захист Грецією своєї території, особливо на островах.

«Обладнання, яке ми відправили до України, надійшло із наших запасів. Надсилання більшої кількості не розглядається», – сказав він грецьким депутатам під час парламентської дискусії, пише в четвер, 14 квітня, Euractiv.

Уряд Греції раніше направив в Україну два транспортні літаки С-130 з військовою допомогою – автоматами Калашникова і переносними зенітно-ракетними комплексами.

Згідно з недавніми опитуваннями, 66% греків не згодні з відправкою військової техніки в Україну, і лише 29% підтримують рішення уряду.