Німецька коаліція підтримала поставки важкого озброєння Україні

Правляча коаліція в Німеччині погодила поставки важких озброєння для України. Про це повідомив в Twitter депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії (ВДП) і учасник парламентської групи з оборонної політики Маркус Фабер.

«Дорогі друзі, Німеччина тепер буде швидко поставляти в Україну важку техніку. Я радий, що ми з ВДП і наші партнери по коаліції змогли домовитися про це», – написав він у середу, 13 квітня.

Liebe Freunde,



Deutschland wird jetzt schnell schweres Gerät in die Ukraine liefern. Ich bin froh, dass wir von der @fdpbt unsere Koalitionspartner davon überzeugen konnten. — Marcus Faber (@MarcusFaber) April 13, 2022

Він наголосив, що чув лише позитивні заяви від усіх задіяних міністерств та коаліційних партнерів щодо постачання важкого озброєння Україні.

«Звичайно, це ще належить вирішити та реалізувати. Але там, де є така єдина воля, завжди є вихід», – наголосив Фабер, вочевидь маючи на увазі, що рішення про поставку озброєння ще повинне бути узаконене німецькими парламентарями.

За його словами, логістично і з погляду часу це буде непросте завдання, «але ми нарешті починаємо».

«Українцям потрібна наша матеріальна допомога, щоб захистити свою республіку від сусідньої диктатури. Як і багато інших демократій у всьому світі, ми надаємо їм її», – зауважив німецький депутат, пише «Європейська правда».

Раніше повідомлялося, що німецький оборонний концерн готовий поставити Україні до 50 танків і 60 БМП.

А міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила, що у Європи немає більше часу для відмовок, і Києву необхідно поставити важке озброєння.

Своєю чергою, найбільша політична сила країни – Соціал-демократична партія – стримано оцінювала можливість таких поставок