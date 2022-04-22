Нідерланди збираються поставити в Україну самохідні гаубиці. А Німеччина забезпечить навчання і боєприпаси. Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

Як зазначається, Німеччина підтримує доставку гаубиць, переговори перебувають на завершальній стадії. З німецького боку планується забезпечити навчання і надати боєприпаси.

Міністерка не прокоментувала, скільки самохідних гаубиць буде надано. Йдеться про «обмежену кількість», сказала вона інформаційному агентству ANP.

Ця артилерія здатна вражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Нідерланди мають 54 самохідні гаубиці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від Нідерландів бронетехніку та інше важке озброєння. Зазначимо, що Україна вже отримує системи залпового вогню зі США, а Литва передала українським військовим важкі міномети. Також Франція надасть самохідні артилерійські установки «Цезар».