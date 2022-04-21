Загальна вартість наданої Литвою військової допомоги сягає вже десятків мільйонів євро

Литва передала Україні важкі міномети, щоб допомогти у боротьбі з російською агресією. Про це заявив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас, пише «Європейська правда» з посиланням на BNS.

«Ми передали Україні важкі міномети. Цифр я не називатиму, але передали ми багато», – зазначив міністр оборони.

Міністр додав, що загальна вартість всієї переданої військової допомоги сягає вже десятків мільйонів євро, а вартість заміщення може бути у 5-10 разів вищою. Серед переданої Україні зброї – ПЗРК, протитанкова зброя, гранати, боєприпаси, кулемети.

Також Литва розпочала навчання для першої групи українських військових з користування протитанковими засобами. Окрім того, в Україну прибули спеціалізовані бригади литовських медиків, а Львівщина отримала 4 автомобілі швидкої допомоги. До слова, Литва першою з країн ЄС повністю відмовилась від імпорту газу з Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Норвегія безкоштовно передала Україні сотню ЗРК «Містраль». А Велика Британія відправить Україні броньовані ракетні установки Stormer.

Зазначимо, що раніше Росія розіслала погрози державам, які надають зброю Україні