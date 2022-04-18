Підтримати українських лікарів приїхали медики Литви

В Україну прибули спеціалізовані бригади травматологів, анестезіологів, медсестер з Литви, щоб підтримати українських колег, повідомив 18 квітня у Facebook міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

«Два тижні тому до Києва приїжджав міністр охорони здоров’я Литовської Республіки Арунас Дулькіс, а сьогодні вітав в Україні професійні команди лікарів-травматологів, реаніматологів та медичних сестер з Литви. Колеги приїхали в Україну для підтримки наших лікарів», – повідомив очільник МОЗ.

Віктор Ляшко подякував литовським колегам за допомогу та підтримку.

«Ми це не забудемо», – запевнив міністр.

До слова, підтримати і допомогти українським колегам готові майже 2000 медиків з різних країн світу. Понад 200 з них вже надають медичну допомогу в Україні.