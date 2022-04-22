Нуланд повідомила, що реактивні системи залпового вогню, а також артилерія є в останньому пакеті допомоги від США, та окремо наголосила, що постачання систем вже відбувається.

«Системи РСЗВ ми вже постачаємо», – сказала Нуланд.

Вона додала, що США зараз працюють з іншими союзниками НАТО з метою, щоби Україна отримала більше реактивних систем.

Нуланд також торкнулась питання боєздатності українських літаків, зауваживши, що є вже кілька держав НАТО, які постачають Україні складові, які дозволяють їй підняти у повітря більше літаків.

«І ви зараз маєте більше літаків на бойовому чергуванні, аніж ще тиждень тому, саме у результаті того, що ви отримали від союзників запчастини та інше до них… Отже, щоби бути абсолютно чіткою, перерахую: РСЗВ вже постачаються; є союзники, які працюють над літаками; а крім цього, є величезна кількість запчастин для військових літаків, які вже змінюють ситуацію», – заявила вона.

Реактивна система залпового вогню — один з типів артилерійських систем, призначений для ураження живої сили противника, техніки, артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей, а також для проведення дистанційного мінування місцевості.

Комплекс озброєння включає багатозарядну пускову установку, реактивні снаряди, транспортну або транспортно-зарядну машину та інше обладнання. Система несе в собі зазвичай більше десятка реактивних снарядів.

Нагадаємо, 21 квітня США анонсували новий пакет військової допомоги для України на 800 млн доларів, у який включать:

- 72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських боєприпасів;

- 72 тактичні машини для буксирування 155-мм гаубиць;

- Понад 121 тактичний безпілотний літальний апарат Phoenix Ghost;

- Польове обладнання та запасні частини.