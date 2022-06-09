Польща вже надала Україні зброї на 2 млрд доларів

Польща вже відправила Україні понад 240 танків та майже 100 одиниць бронетехніки у межах програми допомоги для боротьби з російським вторгненням. Про це розповів президент Польщі Анджей Дуда у інтерв'ю німецькому виданню Bild, повідомляє «Європейська правда».

«Ми відправили танки, понад 240 танків, які Україна може обслуговувати. Ми відправили майже 100 одиниць бронетехніки та зброї. Зброя, боєприпаси, ракети. Ми відправили загалом зброю на 2 млрд доларів», – сказав Дуда.

За словами Дуди, два дні тому він розмовляв із президентом Володимиром Зеленським, який знову звернувся із проханням надати Україні важке озброєння.

Дуда також розповів, що Польща розраховувала отримати від Німеччини певну кількість танків Leopard, щоб поповнити свої запаси, але цього й досі не сталося.

«Для нас зрозуміло, що замість старих радянських танків, які ми поставили в Україну, ми отримуємо кілька танків Leopard з Німеччини, не найсучасніші. Тому що в Польщі є старіші версії танків Leopard. Завдяки цій допомозі ми хотіли трохи поповнити ці запаси. Ми могли отримати старіші та модернізувати їх у майбутньому – теж за допомогою німецької промисловості. Наскільки я знаю, ми нічого не отримали», – сказав Дуда.

Він також закликав усі країни, які можуть допомогти Україні, надати зброю, наприклад, артилерію. За його словами, ця зброя необхідна, щоб зупинити російське вторгнення.

Зазначимо, що раніше Дуда звинуватив Німеччину в порушенні обіцянок щодо поставок зброї.