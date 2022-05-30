Анджей Дуда заявив, що його країна готова стати одним з гарантів безпеки для України. Про це президент Польщі заявив в інтерв'ю CNN.

Дуже наголосив, що Польща і Україна є сусідами, тому Варшава просто повинна на це погодитися.

«Володимир Зеленський запитував мене, чи згоден я, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки і гарантом миру, коли війна закінчиться, і якщо такі умови мирного договору будуть прийняті – так, Польща братиме участь в цьому», – сказав Дуда.

У квітні, під час інтерв'ю CNN 16 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють Велика Британія, США, Італія й Туреччина, однак жодна країна ще не дала остаточної відповіді.

Він також вважає, що в нашої держави не буде проблеми зі зброєю чи санкціями проти країни-агресора, але будуть питання щодо військової компоненти.