Журналіст і телеведучий із Литви Андрюс Тапінас передасть Україні 110 антидронових гармат EDM4S. Їхня вартість 1,5 млн євро. Гармати розподілять між 35 військовими підрозділами ЗСУ. Про це Тапінас повідомив у Twitter.

«Щойно придбали і якнайшвидше відправимо 110 потужних антидронових гармат EDM4S Sky Wipers литовського виробництва. Ціна – 1 500 000 євро. Гармати розподілять між 35 військовими підрозділами України», – зазначив журналіст.

Він додав, що антидронові гармати назвали «Оркрист», що означає «Убивця орків».

We just bought and will deliver asap 110 powerful Lithuanian made antidrone cannons - EDM4S Sky wipers.

Price - 1 500 000 euro. Cannons will be distributed among 35 Ukrainian military units.



And we named them: Oркрист - «Убивця орків».

