Литовці придбали для України 110 потужних антидронових гармат EDM4S Sky Wipers

Журналіст і телеведучий із Литви Андрюс Тапінас передасть Україні 110 антидронових гармат EDM4S. Їхня вартість 1,5 млн євро. Гармати розподілять між 35 військовими підрозділами ЗСУ. Про це Тапінас повідомив у Twitter.

«Щойно придбали і якнайшвидше відправимо 110 потужних антидронових гармат EDM4S Sky Wipers литовського виробництва. Ціна – 1 500 000 євро. Гармати розподілять між 35 військовими підрозділами України», – зазначив журналіст.

Він додав, що антидронові гармати назвали «Оркрист», що означає «Убивця орків».

We just bought and will deliver asap 110 powerful Lithuanian made antidrone cannons - EDM4S Sky wipers.

Price - 1 500 000 euro. Cannons will be distributed among 35 Ukrainian military units.



And we named them: Oркрист - «Убивця орків».

Tolkien would approve pic.twitter.com/qOFANa4Llh — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) June 13, 2022

Заначимо, що раніше Андрюс Тапінас збирав 5 млн євро на Bayraktar для ЗСУ. Кампанію зі збору коштів він розпочав 25 травня. 26 травня на підтримку кампанії провели спеціальний ефір за участі топ-посадовців Литви та українського посла. Вже на другий день вдалося зібрати 3 млн євро. За словами Тапінаса, більшість внесків, які надходили з Литви, і з інших краї, становили від декількох до 500 євро.

Усю необхідну суму вдалося зібрати за три дні. Пізніше стало відомо, що Туреччина вирішила подарувати Литві безпілотник Bayraktar для передачі українським військовим.

Андрюс Тапінас зазначив, що 1,5 млн євро із зібраної суми перерахують Міноборони Литви для того, щоб профінансувати боєприпаси для дрона, а ще 4,4 млн спрямують на іншу допомогу Україні.

EDM4S – це антидронова гармата литовського виробництва. Вага – 5,5 кг, довжина – 105 см. За будовою вона схожа на піхотну гвинтівку з рукояткою та оптичною системою. Гармата здатна вести безперебійний вогонь протягом 35 хвилин.