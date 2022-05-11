Міністерство оборони США (Пентагон) оприлюднило повний список зброї та іншої безпекової допомоги, яку отримала Україна як під час повномасштабного російського вторгнення, так і перед його початком.

За інформацією Пентагону, Сполучені Штати вже надали Україні військової допомоги на суму понад 4,5 млрд доларів. Йдеться про період, відколи на посаді президента США перебуває Джо Байден, тобто від 20 січня 2021 року.

У Пентагоні зазначили, що лише за час повномасштабного російського вторгнення, яке почалося 24 лютого, Україна отримала від США військової допомоги на 3,8 млрд доларів.

За інформацією Пентагону, Україна вже отримала від США:

понад 1400 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger;

понад 5500 протитанкових систем Javelin;

понад 14 тис. інших протитанкових систем;

понад 700 тактичних безпілотників Switchblade (відомі як дрони-камікадзе);

90 155-мм гаубиць і понад 200 тис. 155-мм артилерійських снарядів;

72 тактичні автомобілі для буксирування 155-мм гаубиць;

16 гелікоптерів Mi-17;

Сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин;

200 бронетранспортерів M113;

Понад 7000 одиниць стрілецької зброї;

Понад 50 млн патронів;

75 тис. комплектів бронежилетів і шоломів;

121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;

ракетні системи з лазерним наведенням;

Безпілотні повітряні системи Puma;

безпілотні судна берегової оборони;

17 протиартилерійських радарів;

4 контрмінометні радари;

2 радари повітряного спостереження;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

вибухівку C-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;

тактичні безпечні системи зв'язку;

прилади нічного бачення, тепловізійні системи, оптику, лазерні далекоміри;

комерційні послуги супутникових знімків;

засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;

засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної зброї;

медичне забезпечення, включаючи аптечки;

устаткування для електронних перешкод;

польове обладнання та запасні частини.

«Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити й надати Україні додаткові можливості для захисту», – наголошується в повідомленні Пентагону.

Як повідомляв ZAXID.NET, 9 травня президент США підписав закон про ленд-ліз, який дозволить Україні отримувати зброю без бюрократичної тяганини.