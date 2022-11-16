Наразі Україна має 5 одиниць РСЗВ MARS II

Уряд Німеччини оновив список допомоги, яку вже передали Україні. Цього разу в переліку є боєприпаси для РСЗВ MARS II. Про це пише портал «Мілітарний».

Як повідомляється, серед переданого обладнання є автомобільна техніка та інженерне обладнання. Зокрема, Німеччина продовжує передавати захищені позашляховики, які належали Федеральній прикордонній службі. Цього разу в Україну відправили 39 одиниць, в одному з попередніх пакетів допомоги їх було 22. Усього Україні планують передати 500 таких машин.

У пакеті вже переданої допомоги також є 8 танкових тягачів M1070 Oshkosh. Загалом, Україна отримала вже 13 одиниць цієї техніки від Німеччини.

Повний список наданої впродовж тижня допомоги опубліковано на сайті німецького уряду.

Боєприпаси реактивної системи залпового вогню MARS II;

8 танкових тягачів M1070 Oshkosh;

39 захищених позашляховиків (Grenzschutzfahrzeuge);

запасні частини для великокаліберного кулемета М2;

30 кулеметів MG3 для броньованих евакуаційних машин;

116 польових обігрівачів;

28 датчиків захисту від дронів і глушників;

20 розширювачів діапазону частот для засобів боротьби з дронами;

4 навантажувачі.

Також на сайті німецького уряду вказується, що для передачі Україні готують 10 мобільних засобів для розмінування.

Інформацію про техніку та шляхи передачі не вказують з міркувань безпеки.

На передачу зброї Україні вже відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 16, 2022

Наразі Україна має 5 одиниць РСЗВ MARS II.

Німецька РСЗВ Mars II: опис і характеристики

Як пише «АрміяInform», РСЗВ MARS ІІ призначена для знищення скупчень живої сили та техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для дистанційного мінування місцевості. Вона складається з пускової установки, змонтованої на гусеничному шасі американської бойової машини піхоти М2 Bradley, некерованих ракет калібру 240 мм, апаратури управління вогнем та транспортної машини.

Кабіна екіпажу РСЗВ MARS ІІ, що налічує три особи – командира, водія і навідника – має систему колективного захисту від зброї масового ураження з фільтровентиляційною установкою. У кабіні також розташовується апаратура управління вогнем.

Реактивна система залпового вогню MARS ІІ використовує некеровані ракети з кумулятивно-осколковими бойовими частинами (БЧ) або касетними. Касетна БЧ складається із протитанкових мін AT-2 для дистанційного мінування місцевості. Вага ракети становить 107 кг, дальність польоту – 40 км. Кумулятивний бойовий елемент пробиває гомогенну броню завтовшки до 140 мм. Натомість некеровані ракети з кумулятивно-осколковою БЧ мають дальність польоту 32 км та вагу 159 кг. БЧ забезпечена 644 кумулятивно-осколковими елементами M77, що мають бронепробійність до 40 мм гомогенної броні. Своєю чергою, протитанкова некерована ракета TGW забезпечена бойовими елементами, що самонаводяться, і розрахована на дальність польоту до 45 км. Її вага становить 107 кг. До речі, аби випустити всі 12 ракет, MARS ІІ достатньо 60 секунд.

Цю РСЗВ оснащено новою європейською системою управління вогнем, що дозволяє вести стрільбу керованими ракетами GMLRS, які здатні вражати цілі на відстані до 70 км. Завдавати точних ударів ракетам вдається завдяки наявності вдосконаленої системи глобального позиціювання (GPS-наведення) з антеною, що має більшу стійкість до перешкод.