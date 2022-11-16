Хорватія замінює свій парк вертольотів, тому капітальний ремонт цієї техніки вже не робитимуть

Міністерство оборони Хорватії ухвалило рішення про передачу Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ. Його ще має підтвердити уряд країни. Про це повідомило видання Jutarnji.

Зазначається, що передача техніки Україні – раціональне рішення, оскільки у деяких вертольотів вже завершуються ресурси для технічного обслуговування.

Як зазначає видання «Мілітарний», за неофіційною інформацією, усі вертольоти радянського чи російського виробництва будуть виведені з експлуатації до 2026 року. Хорватія замінює свій парк вертольотів, тому капітальний ремонт цієї техніки вже не робитимуть.

Повідомляється, що уряд Хорватії провів перемовини зі США щодо продажу додаткової кількості вертольотів Black Hawk на заміну переданих Україні Мі-8.

Повідомляється, що передача вертольотів Мі-8 не вплине на можливості Хорватії, оскільки окрім 14 Мі-8 вона ще має 10 транспортних Мі-171 (експортне позначення Мі-8АМТ), які пройшли капітальний ремонт у 2019 році.

Мі-8 — радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений Конструкторським бюро ім. Міля (тепер Московський вертольотний завод ім. Міля, РФ) на початку 1960-х років. Це наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Вертоліт Мі-8 є світовим рекордсменом за кількістю модифікацій. Його застосовують для виконання багатьох цивільних і військових завдань. Мі-8 використовують у понад 50 країнах, у тому числі, в Індії, Китаї та Ірані.

Зазначимо, що уряд Хорватії вже надіслав Україні кілька пакетів військової та гуманітарної допомоги. Що саме отримає Україна від Хорватії – не розголошують. Відомо, що українські військові успішно використовують гармати M-46 калібру 130 мм, 20 із яких надійшли на початку серпня. Крім того, Хорватія має надати Україні допомогу у розмінуванні Луганської області. Попри це, у жовтні президент Хорватії Зоран Міланович виступив проти навчань українських військових. Він заявив, що не підтримує участь Хорватії у цій війні «більшою мірою, ніж варто».