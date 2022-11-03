Знищена російська військова техніка

За час повномасштабного російського вторгнення в Україну армія РФ втратила вдвічі більше літаків, ніж втратив Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для Росії і стане причиною її руйнації», – зазначив головнокомандувач у Facebook.

Додамо, що у Генштабі ЗСУ раніше повідомляли, що армія РФ намагається залучити нові сили серед своїх льотчиків на війні проти України, але ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням.

За останніми даними Генштабу, від 24 лютого Росія втратила 277 літаків та 258 гелікоптерів. Росія про свої втрати техніки у війні проти України не повідомляє.