Росія не має успіху, попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ за рахунок мобілізованих та, відповідно, атак. Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у телефонній розмові Голові об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі.

«Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має. Завдяки мужності та професійності українських солдатів і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану», – повідомив Залужний у Telegram.

Залужний повідомив, що подякував особисто генералу, президенту Джо Байдену та всьому американському народу за допомогу, завдяки якій Україна продовжує боротьбу.

Він розповів, що, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях:

звільненні окупованих територій;

не допущенні захоплення ворогом нових ділянок;

забезпеченні прикриття об'єктів критичної інфраструктури засобами протиповітряної та протиракетної оборони;

продовженні формування та підготовки резервів для ведення майбутніх бойових дій.

Головнокомандувач ЗСУ постійно перебуває на зв'язку з військовими посадовцями країн-партнерів. Попередня розмова з Марком Міллі відбулася 25 жовтня і стосувалася російської дезінформації про підготовку «брудної бомби».