Валерій Залужний заявив, що росіяни у війні обрали стратегію, яка його влаштовувала

Україна боротиметься «до останньої краплі крові», але її перемога у війні з Росією «не буде фіналом». Про це в інтерв’ю американському часопису TIME заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, фото якого тижневик розмістив на обкладинці свого майбутнього випуску.

«Виходячи з того, що я безпосередньо знаю про росіян, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога буде можливістю видихнути і підготуватись до наступної війни», – сказав Залужний в інтерв’ю TIME, пише «Радіо Свобода».

Журналісти видання зазначили, що на початку широкомасштабного російського вторгнення американський колега Залужного – голова об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, генерал Марк Міллі – запитував українського головнокомандувача, «чи планує він евакуюватись до безпечнішого місця».

«Я сказав йому: “Я вас не розумію”. Для мене війна розпочалася у 2014 році... Я не втік тоді і я не збираюсь тікати зараз», – цитує відповідь Залужного TIME.

За словами журналістів, головнокомандувач ЗСУ розумів, що війна неминуча.

«Запах війни неможливо сплутати. І він уже був у повітрі», – сказав він.

У розмові з журналістами видання він підтвердив, що Україна готувалась до війни, однак не хотіла, щоб про це дізнались росіяни.

«Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам треба було, щоб ворог думав, що ми всі розміщуємось на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимось телевізор і розміщуємо дописи у фейсбуці», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Залужний розповів, що Україна готувалася до ймовірного нападу Росії в лютому, зокрема проводячи свої військові навчання. Вони мали на меті імітувати напад росіян, але показали тріщини в обороні України. На думку Залужного, навчання військових були центром оборонної стратегії України, найкращим шансом вижити, а командири сприймали їх недостатньо серйозно.

«Я цілу годину кричав. Я пояснив їм, що якщо вони не зможуть це зробити, наслідки коштуватимуть життя не лише нам, але й нашій країні», – сказав у цьому інтерв’ю Головнокомандувач ЗСУ, пише «Громадське».

Після початку широкомасштабного російського вторгнення, він, як зазначають журналісти, мав дві головні стратегічні цілі.

«Ми не мали допустити, щоб впав Київ. А на всіх інших напрямках нам довелося пролити їхню кров, навіть, якщо у певних місцях це вимагало втрати територій», – йдеться в публікації Time.

Журналісти пояснили, що ЗСУ хотіли дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу.

«Вони просто загнали своїх солдатів на бійню. Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував мене», – сказав Валерій Залужний.