Крістіне Ламбрехт виступає перед рекрутами в Берліні, листопад 2022

Німеччина створить у Словаччині центр, де ремонтуватиме зброю й техніку, надану Україні для боротьби з російською агресією, повідомила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт.

«Ми досягли угоди, і робота може розпочатися негайно, щоб все обладнання, яке було поставлене, могло бути відремонтоване після виходу з бою», – розповіла вона журналістам про центр у Словаччині, пише Reuters.

Також, за її словами, до червня наступного року Німеччина планує підготувати близько 5 тис. українських солдатів у рамках тренувальної місії ЄС.

Нагадаємо, що Німеччина відіграє важливу роль у захисті України, постачаючи артилерію, реактивні системи залпового вогню, бронеавтомобілі, системи ППО та інше озброєння і боєприпаси.