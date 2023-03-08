Американські військові вивчають можливість інтеграції передових ракет класу «повітря-повітря» в українські МіГи, однак є проблема з сумісністю західних ракет із винищувачами радянських часів. Про це повідомляє Politico із посиланням на двох чиновників Міноборони США та ще одного співбесідника, який брав участь в обговоренні.

За інформацією джерел видання, у міноборони вивчають можливість встановлення на українські МіГи сучасних ракет середньої дальності AIM-120, призначених для запуску із західних винищувачів, таких як американський F-16.

Як підкреслює Politico, це може бути перший випадок надання Штатами українським літакам можливості стріляти ракетами класу «повітря-повітря».

Водночас два співрозмовники видання зазначили, що процес інтеграції є проблематичним, оскільки ракета не лише має бути фізично встановлена на літаку, а й повинна «розмовляти» з радаром літака. Щоб здійснити постріл, радар літака вказує ракеті на ціль і скеровує її, доки вона не наблизиться достатньо близько, щоб знайти ціль самостійно.

Проблема полягає в тому, що американська і радянська системи настільки відрізняються, що ракета і літак не можуть взаємодіяти один з одним. Військові працюють над вирішенням цієї проблеми.

США вже надали Києву ракети класу "повітря-земля», наприклад високошвидкісні протирадіаційні ракети AGM-88B, які можна встановлювати на МіГи і використовувати проти наземних цілей, таких як радари і ППО. Ракети «повітря-повітря» призначені для ураження літальних апаратів у повітряному бою.