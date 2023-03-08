Конституційний суд Болгарії у вівторок відхилив клопотання проросійських депутатів, які вимагали оголосити невідповідним основному закону країни рішення про надання Україні військової та військово-технічної допомоги. Про це, пише «Європейська правда».

Постанова про відхилення клопотання була ухвалена дев'ятьма голосами проти одного.

Із протилежною думкою виступив тільки суддя Янакі Стойлов, який багато років був депутатом Болгарської соціалістичної партії – вона й ініціювала розгляд.

Нагадаємо, справу було відкрито за заявою 50 депутатів від проросійських партій – «Відродження» та Болгарська соціалістична партія.

Вони вимагали визнати неконституційним рішення парламенту від 9 грудня про надання військової та військово-технічної допомоги Україні.

16 грудня парламент Болгарії остаточно затвердив угоду з Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів. Список зброї, що передається, засекречений, оскільки він містить інформацію про всі озброєння Болгарії.