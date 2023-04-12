Поставкою США замінять власні снаряди, які підуть на допомогу ЗСУ

США та Південна Корея уклали договір про передачу в оренду США 500 тис. артилерійських снарядів 155 мм. Про угоду повідомило південнокорейське видання DongA Ilbo у середу, 12 квітня, зазначивши, що уряд США переправить боєприпаси до України, поповнивши свої власні запаси.

Видання повідомляє, що минулого 2022 року США надіслали до України приблизно мільйон боєприпасів, тож орендовані снаряди можуть покрити значну частину військової допомоги для України. Угоду про оренду боєприпасів уклали в березні 2023 року.

«Із запізненням стало відомо, що минулого місяця адміністрація США Джо Байдена підписала контракт з корейським урядом і оборонною промисловістю на отримання 500 тис. 155-мм снарядів корейського виробництва у вигляді позики. Зокрема, це половина з приблизно 1 млн одиниць, які США надали Україні минулого року. Незвично надавати снаряди, які є витратним озброєнням, іншим країнам у формі оренди, а не продажу», – повідомило DongA Ilbo.

Зазначається, що угода про оренду стала вп'ятеро більшою за попередню – у 2022 році південнокорейський уряд продав США всього 100 тис. боєприпасів. Після отримання боєприпасів Сполучені Штати зможуть передати Україні власні запаси 155-мм снарядів, замінивши їх південнокорейськими.