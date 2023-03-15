Збігнєв Рау і Пак Джин домовилися про активну участь у повоєнному відновленні України

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та його південнокорейський колега Пак Джин домовилися про активну участь у повоєнному відновленні України. Про це пише Yonhap.

«Глави МЗС під час переговорів заявили про необхідність досягнення миру в Україні в максимально короткі терміни, а також домовилися активно співпрацювати для реконструкції та відновлення України у майбутньому», – йдеться у повідомленні.

Крім того, високопоставлені дипломати під час зустрічі у Сеулі обговорили співпрацю двох країн у сфері оборони та ядерної енергетики.

Міністри закордонних справ також високо оцінили досягнення у двосторонньому оборонному співробітництві та домовилися продовжувати зусилля щодо здійснення наступних заходів.

До слова, на початку березня Південна Корея схвалила постачання до України озброєння, яке має південнокорейські деталі. Йдеться про передачу польської САУ Krab з шасі К9 Thunder.

Таким чином Південна Корея готова опосередковано надавати військову допомогу Україні.