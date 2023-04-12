Скільки танків та БМП можуть передати США, не уточнюється

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив у середу, 12 квітня, що США готові передати Україні додаткові поставки танків Abrams та броньованих машин Bradley. Про це він заявив після зустрічі з віце-президенткою США Камалою Гарріс, передає «Укрінформ».

У подальших планах США – підтримувати військову потужність України, про що свідчать нові анонси поставок. Передача танків та БМП обговорювалась лідерами Польщі та США.

«Американці робитимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, ми говорили про БМП Bradley, танки Abrams. Це вже питання для американців. Звичайно, ми намовляли США, аби вони якомога ширше допомагали Україні, оскільки від цього залежить, як швидко може бути завершена війна перемогою України», – заявив Матеуш Моравецький.

За його словами, Польща зробила те, що від неї залежало, щодо питання військової допомоги Україні, яка готується до контрнаступу. Моравецький підкреслив, що задоволений закупівлями України зброї у поляків. Країна купує озброєння на кошти міжнародних інституцій, зокрема Євросоюзу.