Президент Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали протокол щодо постачання оборонної техніки для України

Україна підписала листа про наміри щодо закупівель військової техніки польського виробництва та документ про продовження співпраці між двома стратегічними оборонними підприємствами у виробництві боєприпасів. Документи були підписані під час зустрічі прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького з українським президентом Володимиром Зеленським, повідомляє прес-служба уряду Польщі.

«Україна купує у нас озброєння, вироблене на польських заводах. Слід наголосити, що зброя, яку ми передавали досі, у тому числі та, яку продаємо, наприклад, «Росомахи», – це також зброя, яка в майбутньому може скласти важливу частина озброєння української армії», – зазначив польський прем'єр-міністр.

Метою підписання листа про наміри є забезпечення постійної підтримки та зміцнення оборонних потужностей Збройних сил України шляхом придбання польської оборонної техніки, зокрема БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak та ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun.

Керівник канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик уточнив, що Україна закуповує 150 «Росомах», 3 ротні модулі самохідних мінометів РАК, 100 ПЗРК Piorun.

kupuje od zakładów 150 Rosomaków, 3 moduły kompanijne samobieżnych moździerzy RAK, 100 Piorunów. Wierzymy, że po wojnie polski świetny sprzęt wojskowy będzie w wielu przypadkach podstawowym wyposażeniem armii UA. @MorawieckiM, @mblaszczak, @SasinJacek. pic.twitter.com/RWf4FzN5nD — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) April 5, 2023

«Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема дуже ефективних «Перунів», МіГів та іншого озброєння, якого ми дуже потребуємо», – зазначив президент України, якого цитує його прес-служба.

За його словами, мова іде не лише про підтримку, а й про співпрацю, зокрема у форматі закупівель, що посилюватиме оборонний потенціал і України, і Польщі.

Крім того, під час зустрічі з очільником польського уряду обговорювалося створення спільних підприємств для виробництва озброєння та боєприпасів. Досягнуті домовленості він охарактеризував як «дуже предметні».

Зазначимо, що раніше Моравецький повідомив, що Польща продасть Україні 100 колісних бронетранспортетів Rosomak. Крім того, Польща передає Україні танки Leopard 2 німецького виробництва, а також радянські винищувачі МіГ-29, проте не всі, які має на озброєнні.

Як інформував ZAXID.NET, президент Польщі Анджей Дуда вручив орден Білого Орла президенту Володимиру Зеленському, який сьогодні прибув до Польщі з візитом. Орден вважається найвищою нагородою країни.

Довідково:

БТР Rosomak – польський чотиривісний колісний бронетранспортер, розроблений компанією Rosomak S.A. «Росомахи» з покращеною бронею використовувалися в Афганістані у 2008 році, де показали стійкість до влучань ракет із РПГ-7.

ПЗРК Piorun – переносний зенітно-ракетний комплекс польського виробництва, призначений для боротьби з цілями, що низько літають: літаками, вертольотами та безпілотними літальними апаратами. Спільна розробка військово-технологічного університету та компаній CRW Telesystem-Mesko sp. та Mesko S.A. Нова пускова установка є глибокою модернізацією ПЗРК Grom, взятого на озброєння польської армії в 1995 році, який своєю чергою був розроблений на базі радянських ПЗРК «Ігла-1» та «Ігла».

Rak – самохідний міномет калібру 120 мм на шасі БТР Rosomak, здатний вражати цілі на відстані до 12 км і вести вогонь в багаторазовому одночасному ураженні цілі.