Танк M1A1 Abrams

США передадуть Україні танки Abrams із запасів Пентагону, що прискорить їх постачання. Вашингтон не збирається виготовляти нові танки для України, як планувалося раніше. Очікується, що американські танки Збройні сили України отримають уже цієї осені, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Зокрема, США передадуть Києву 31 танк Abrams у старішій модифікації M1A1, а не обіцяний M1A2. У Вашингтоні пояснили, що це необхідно для прискорення постачання.

«Ми беремо танки зі складів, переробляємо їх, щоб зробити придатними для експорту. Тож це відбувається зі складу, а не як частина нової покупки», – наголосив Остін, зазначає ZN.UA.

Зазначимо, що у січні адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що відправить танки в Україну після того, як протягом кількох місяців наполягала на тому, що вони надто складні в обслуговуванні та ремонті. Це рішення було частиною ширшого політичного маневру, який дав Німеччині можливість оголосити, що вона відправить свої танки Leopard 2 в Україну та дозволить Польщі й іншим союзникам зробити те саме.

Високопоставлений представник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що перехід на відправлення відремонтованих корпусів, оснащених сучасними системами озброєння, дозволить техніці швидше потрапити на поле бою.

Він пояснив, що з моменту початкового оголошення США були віддані «вивченню варіантів максимально швидкої доставки бронетехніки».

Він додав, що після подальшого аналізу Пентагон, проконсультувавшись з Україною, вирішив, що відправка моделі М1А1 «дозволить нам значно прискорити терміни постачання та доставити цю важливу техніку Україні до осені цього року».

Райдер зазначив, що M1A1 Abrams матиме «дуже схожі можливості» на M1A2, включаючи покращену броню, 120-мм гармату та великокаліберний кулемет 50 калібру.