Південна Корея може розширити свою підтримку України і вийти за межі гуманітарної та економічної допомоги. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, пише Reuters.

«Якщо виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не може миритися, наприклад, будь-який широкомасштабний напад на цивільне населення, масове вбивство або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій підтримці», – заявив Юн Сук Йоль.

Він зробив таку заяву напередодні офіційного візиту до США наступного тижня.

Це перший випадок, зазначає видання, коли Сеул висловив готовність надати Україні зброю, більш ніж через рік після того, як виключив можливість надання летальної допомоги.

Ключовий союзник США і великий виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея досі намагалася уникати протистояння з Росією через її компанії, що працюють там, і вплив Москви на Північну Корею, незважаючи на зростаючий тиск з боку західних країн щодо поставок зброї.

«Я вважаю, що не буде жодних обмежень у підтримці захисту і відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення, як за міжнародним, так і за внутрішнім правом», – сказав Юн.

Раніше США та Південна Корея уклали договір про передачу в оренду США 500 тис. артилерійських снарядів 155 мм. Уряд США переправить боєприпаси до України, поповнивши свої власні запаси.