Венс переконаний, що США не повинні фінансувати закупівлю зброї Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав одним з головних досягнень адміністрації американського президента Дональда Трампа рішення припинити військову допомогу для України, яка протистоїть російському вторгненню. Про це він сказав під час виступу на заході Turning Point USA в Афінах, штат Джорджія, передає Clash Report 15 квітня.

За його словами, він досі переконаний, що США не повинні фінансувати закупівлю зброї для України.

«Ми сказали Європі, що якщо вони хочуть купувати зброю, вони можуть це робити, але Сполучені Штати більше не купуватимуть зброю і не відправлятимуть її в Україну. Ми просто вийшли з цієї гри. І це дуже добре», – пояснив віцепрезидент.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Інститут світової економіки в Кілі (IfW) оприлюднив нові дані оновленого звіту Ukraine Support Tracker, згідно з яким, торішня підтримка України Сполученими Штатами знизилась майже на 99% порівняно з 2024 роком – з 46,39 млрд євро до 0,48 млрд євро.

У відповідь на це країни Європи збільшили свою військову допомогу Україні. Упродовж 2025 року військова підтримка з боку Євросоюзу та країн-членів зросла приблизно на 67% порівняно з попереднім періодом – до 28,48 млрд євро.

Зазначимо, Україна продовжує отримувати необхідну американську зброю та технології у межах механізму Prioritized Ukraine Requirements List, внески до якого роблять Канада та європейські партнери Києва.