Сибіга зустрівся з Марко Рубіо на саміті у Франції

Під час саміту G7 у Франції американські партнери запевнили, що не планують переадресовувати зброю, придбану для України коштом НАТО. Про це розповів в оприлюдненому 29 березня інтервʼю «Укрінформу» міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

На саміті, який пройшов 26-27 березня, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував повідомлення щодо можливого перекидання зброї, призначеної для України, на потреби американських військових на Близькому Сході. За словами Андрія Сибіги, Рубіо заперечив цю інформацію.

«Є дуже важливі запевнення від американської сторони в контексті PURL, і я хотів би чітко зазначити, що саме було сказано під час нашого засідання. Було заявлено на рівні державного секретаря Рубіо: нічого нікуди не переадресовувалося із цієї програми в інші географічні куточки із тих фондів, з того обладнання, яке призначено для України. Станом на зараз немає планів і щодо переадресації», – повідомив Сибіга.

Крім того, міністр закордонних справ анонсував приєднання до програми PURL ще однієї країни. Яка саме держава приєднається до ініціативи із закупівлі зброї для України, Сибіга не уточнив.

Нагадаємо, 27 березня Washington Post опублікував статтю про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення важливого військового обладнання, призначеного для ЗСУ, на війну в Ірані. На тлі цього міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен ініціював перевірку. Того ж дня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, проте не виключив такої можливості.