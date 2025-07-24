У ролику йдеться, якою може стати Україна після перемоги

Львівський обласний ТЦК спільно з Львівською міськрадою створили новий мотиваційний відеоролик для популяризації військової служби. У ролику йдеться про те, якою може стати Україна, якщо виграє війну проти Росії.

«Відео створене для мотивації залучення чоловіків до лав Збройних Сил України. І покликане продемонструвати, яким може бути майбутнє нашої країни, якщо вчасно прийняти рішення захищати його», – розповіли в обласному ТЦК.

Таким чином, на думку ініціаторів ролика, можна залучити більше охочих на військову службу.

«Чи ввійде Україна в Європейський Союз? Чи матимемо євро і шенгенську зону? Чи стане українська армія основною потугою в НАТО? На якому морі проводитимуть відпустку наші сім’ї і під захистом яких кораблів перебуватимуть? Як виглядатимуть наші міста через 20-30 років? І у відео пропонують уявити відповіді на ці запитання», – зазначили в ТЦК.

Нагадаємо, що це вже четверте мотиваційне відео, створене у співпраці Львівського ОТЦК та Львівської міськради.