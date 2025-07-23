Підозрюваного затримали в Києві у вівторок, 22 липня

В Україні затримали хакера, якого підозрюють в адмініструванні однієї з найбільших російськомовних платформ для кіберзловмисників xss. is. Про це у середу, 23 липня, повідомив Європол.

У межах тривалого розслідування французьких правоохоронців в Україні був затриманий чоловік, якого підозрюють в адмініструванні російськомовного форуму для кіберзлочинців xss.is. Цей форум вважається одним із найвпливовіших у світі, на ньому зареєстровано понад 50 тис. користувачів.

«Форум слугував ключовим ринком для викрадених даних, інструментів злому та незаконних послуг. Також на ньому розгорнули діяльність деякі з найактивніших та найнебезпечніших кіберзлочинних мереж світу – вони вели там рекламну та вербувальну діяльність», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що підозрюваного затримали в Києві у вівторок, 22 липня, у рамках спецоперації з ліквідації злочинної кіберінфраструктури. За даними правоохоронці, адміністратор форуму заробив завдяки своїй діяльності не менше 7 млн євро. Він понад 20 років виступав, як довірена третя сторона – вирішував суперечки, гарантував безпеку транзакцій та керував службою приватних повідомлень.

Розслідування діяльності цього адміністратора почалося з 2021 року, а у вересні 2024 року почалася оперативна фаза спецоперації в Україні.

«Європол надавав важливу оперативну та аналітичну підтримку протягом усього розслідування, сприяючи обміну інформацією та координації між французькою поліцією та українською владою. Європол також допоміг у картуванні інфраструктури кіберзлочинців та пов’язуванні підозрюваного з іншими основними учасниками зловмисної діяльності», – додають у повідомленні.

16 липня стало відомо, що правоохоронці у понад десяти європейських держав, а також Канади і США здійснили масштабну операцію, спрямовану проти масштабної мережі проросійських хакерів NoName057