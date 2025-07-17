Внаслідок операції було зруйновано інфраструктуру для здійснення кібератак

Правоохоронці у понад десяти європейських держав, а також Канади і США здійснили масштабну операцію, спрямовану проти масштабної мережі проросійських хакерів NoName057(16). Про це у середу, 16 липня, повідомив Європол.

«З 14 по 17 липня було проведено спільну міжнародну операцію «Іствуд», координовану Європолом та Євроюстом, спрямовану проти кіберзлочинної мережі NoName057(16)», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, участь в операції брали правоохоронні та судові органи Чехії, Франції, Фінляндії, Німеччини, Італії, Литви, Польщі, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Нідерландів та США. Їм допомагали Бельгія, Канада, Естонія, Данія, Латвія, Румунія та Україна.

Внаслідок операції було зруйновано інфраструктуру для здійснення кібератак, що складалася з понад ста комп'ютерних систем по всьому світу. У Німеччині видали 6 ордерів на арешт зловмисників, з них двом інкримінують організацію діяльності NoName057(16).

У повідомленні наголошують, що хакери угруповання спочатку здійснювали операції проти України, але згодом розширили свою діяльність і проти країн Євросоюзу та НАТО. Більшість ідентифікованих зловмисників цієї хакерської групи перебувають у Росії.

Нагадаємо, у травні пов'язані з Росією хакери під виглядом журналістів атакували Міноборони Великої Британії.