Донеччани спробують продовжити позитивну статистику у матчах з турками

У четвер, 24 липня, «Шахтар» у матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи зіграє з турецьким «Бешикташем». Поєдинок відбудеться у Стамбулі на арені «Водафон Парк». Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Для «Бешикташа», який минулого чемпіонату фінішував у турнірній таблиці Суперліги четвертим, матч з «Шахтарем» стане першим офіційним у новому сезоні. Підопічні Оле Гуннара Сульшера перед дуеллю з «гірниками» провели чотири контрольні поєдинки: перемогли австрійський «Сенкт-Пельтен» (2:0), розписали нічию з «Адмірою» (1:1) та зазнали двох поразок – від «Вольфсбергера» (2:3) та словацької «Петржалки» (1:2).

Своєю чергою «Шахтар» після низки товариських матчів розім’явся на фінському «Ільвесі» (6:0, 0:0). Дуель з «орлами» буде першим серйозним викликом для Арди Турана на чолі донецького клубу. Принциповості протистоянню додає той факт, що нинішній тренер «гірників» є легендою історичного опонента «Бешикташа» – «Галатасарая».

Це буде перша офіційна зустріч української та турецької команд. До цього вони 6 разів перетинатися між собою, але лише в межах товариських ігор. Тричі перемагав «Шахтар», а двічі «Бешикташ». Ще одного разу колективи розійшлись миром - 0:0. Востаннє команди грали 17-го липня 2024-го року – тоді долю зустрічі вирішив єдиний гол у виконанні бразильця Егіналдо.

FAVBET фаворитом матчу вважає «Бешикташ». На перемогу турків дають 2,27, тоді як успіх українців оцінюють у 3,00. Нічия котирується в 3,80. Фахівці не знають, чого чекати від матчу (щодо кількості голів): стандартний тотал 2,5 більше становить 1,91, тоді як тотал менше 2,5 – 1,94.

Найбільше м’ячів у «Шахтаря» чекають від Кевіна (3,00), Підрінью та Георгія Судакова (обидва – 3,50). В «Бешикташі» вірять у гольовий талант Таммі Абрахама та Рафи Сілви (обива – 3,00).

Де дивитися матч Ліги Європи між «Бешикташем» та «Шахтарем»

У прямій трансляції матч «Бешикташ» – «Шахтар» на території України покаже канал «КС ТБ / Єврокубки» (на «Київстар ТБ»). Щоб безкоштовно дивитися поєдинок, достатньо ввести на сайті «Київстар ТВ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.