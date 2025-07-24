Після кожної трагедії світ змінюється назавжди. Терористичні атаки залишають глибокі шрами не лише на містах, а й у серцях людей, які стали їхніми свідками. Кіно не може повернути втрачене, але воно здатне розповісти історії.

ZAXID.NET пропонує добірку фільмів про терористичні атаки, зняті на основі реальних подій, що вплинули на весь світ.

«День Патріота» (2016)

Фільм розповідає про вибухи на Бостонському марафоні у квітні 2013 року та пошук терористів, які їх влаштували.

«Пʼяте вересня» (2024)

Події фільму розгортаються під час літніх Олімпійських ігор у Мюнхені 1972 року. Історія зосереджується на американських спортивних журналістах, які була змушена швидко перейти від спортивних репортажів до прямого висвітлення драматичних подій із захопленням ізраїльських спортсменів у заручники.

«22 липня» (2018)

Стрічка розповідає про подвійний теракт, який вчинив норвезький націоналіст Андерс Беринг Брейвік 22 липня 2011 року в Норвегії. Тоді він організував вибухи біля комплексу урядових будівель в Осло та на стрілянину на острові Утея, де був дитячий табір.

«Загублений рейс» (2006)

Драматичний трилер, створений на основі реальних подій терористичної атаки на вежі-близнюки у США 11 вересня 2001 року. Тоді терористи захопили літак United Airlines, однак він не врізався у вежі, а впав у поле, оскільки пасажирам вдалось повернути контроль над захопленим літаком.

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«Операція Ентеббе» (2018)

Фільм оповідає про викрадення літака, що летів із Ізраїлю до Парижа в 1976 році. Через захоплення літака терористами він змушений був здійснити посадку в аеропорту Ентеббе в Уганді. Врятувати заручників вдалось завдяки хитрому плану військових.

«Готель Мумбаї» (2018)

Молода родина приїхала до найрозкішнішого готелю Мумбаї в Індії. Одного дня у місті сталася стрілянина, а згодом озброєні терористи увірвалися всередину готелю, намагаючись убити якомога більше людей.