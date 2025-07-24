Назарій Гусаков повідомив, що перебуває на лікуванні у Мілані

У середу, 23 липня, пізно ввечері 31-річний львів’янин зі СМА Назарій Гусаков оприлюднив відеозвернення, у якому повідомив, що перебуває на лікуванні у клініці в Мілані та не ховається від слідства та суду. Це відеозвернення стало реакцією на інформацію генпрокурора про те, що йому готують підозру.

«Сьогодні дізнався, що Офіс генпрокурора хоче вручити мені підозру у скоєнні злочину. Я не ховаюсь від слідства та суду. Повідомляю своє фізичне місце перебування. Це медичний заклад у Мілані на вулиці…», – сказав Назарій Гусаков у відеозверненні, поширеному на його сторінці у фейсбуці.

Він також заявив про важкий стан здоров’я та про те, що його інтереси представляє адвокатка.

«Я не можу довго розмовляти, тримати телефон у руках, сидіти у візку через біль у спині. Допомагає записати це відеозвернення моя мама», – додав чоловік.

Напередодні генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що найближчими днями 31-річному львів’янину Назарію Гусакову повідомлять про заочну підозру. Його звинувачують у зловживанні благодійною допомогою, зібраною на лікування.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Monobank також проводить внутрішнє розслідування через збори Назарія Гусакова.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав, у чому звинувачують Назарія Гусакова, зокрема, як чоловік роками збирав гроші на дороге лікування, а на власному криптогаманці оперував мільйонами доларів. Гусаков покинув Україну 12 травня. Про виїзд Назарія за кордон повідомив президент Володимир Зеленський. Згодом міський голова Львова Андрій Садовий розповідав, що Назарій Гусаков мав отримати чергову партію ліків, закуплених за рахунок міста, однак не отримав їх через відсутність в Україні.