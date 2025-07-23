31-річного Назарія Гусакова звинуватили у зловживанні благодійною допомогою, зібраною на лікування

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що найближчими днями львів’янину Назарію Гусакову повідомлять про заочну підозру. Його звинувачують у зловживанні благодійною допомогою, зібраною на лікування. Ще до скандалу Назарій Гусаков виїхав за кордон і в Україну не повертався.

«Днями заочно повідомимо про підозру», – сказав генпрокурор на брифінгу в середу, 23 липня, передає «Інтерфакс».

31-річного львівʼянина зі СМА Назарія Гусакова підозрюють у масштабному шахрайстві зі збором грошей на лікування. Поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Monobank також проводить внутрішнє розслідування через збори Назарія Гусакова.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав, у чому звинувачують Назарія Гусакова, зокрема, як чоловік роками збирав гроші на дороге лікування, а на власному криптогаманці оперував мільйонами доларів. Про виїзд Назарія за кордон 22 червня повідомив президент Володимир Зеленський.

У межах розслідування слідчі дпровели обшуки у близьких друзів і знайомих Назарія Гусакова, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків. Обшуки також пройшли в людини, яка допомагала йому переводити донати у криптовалюту. Під час обшуків один із його друзів намагався втекти.

Додамо, що після того, як за справу Назарія Гусакова взялась поліція, він публічно не коментував звинувачення. Відомо, що ще до публічного скандалу він виїхав за кордон і досі не повернувся.