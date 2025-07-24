На нафтобазі спалахнула масштабна пожежа

В ніч на четвер, 24 липня, у російському Адлері, поблизу аеропорту Сочі, пролунали потужні вибухи. На нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють російські телеграм-канали та мер Сочі Андрєй Прошунін.

Вночі вибухи пролунали в одному з районів міста Сочі – Адлері. Місцеві помітили пожежу на нафтобазі, котра розташована неподалік аеропорту. Очільник федеральної території «Сіріус» Дмітрій Плишкін підтвердив влучання по об’єкту.

Мова йде про нафтобазу, що належить російській нафтовій компанії «Лукойл». Вона є стратегічним об’єктом, адже забезпечує паливом потреби регіону.

Тоді як Прошунін зазначив, що в акваторії Чорного моря працювала протиповітряна оборона, а уламки збитих дронів нібито упали на одній із вулиць Сочі. У оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що внаслідок падіння уламків БпЛА одна людина загинула.

За даними Міноборони Росії, уночі ППО збила 39 дронів:

21 – над акваторією Чорного моря,

11 – над акваторією Азовського моря,

7 – над територією Краснодарського краю.

Нагадаємо, у ніч на середу, 23 липня, дрони атакували Ростовську область Росії. Вибухи лунали у кількох містах російського регіону в районах розташування критичної інфраструктури.