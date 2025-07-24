Ухвалення закону №12414 спричинило хвилю масових протестів

Депутати Львівської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського зберегти незалежність НАБУ і САП, а Верховну Раду – переглянути ухвалений закон і повернути норми, що забезпечують автономію антикорупційних органів. Відповідне звернення у четвер, 24 липня, підтримали 38 депутатів.

У зверненні вказано, що міські депутати стурбовані прийняттям закону №12414, який суттєво обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

«Поправки, внесені до законопроєкту в останній момент, без належного публічного обговорення та антикорупційної експертизи, руйнують принципи інституційної незалежності, які є основою ефективної боротьби з корупцією», – вказано в зверненні.

Депутати зазначають, що НАБУ та САП були створені як незалежні органи для розслідування найвищого рівня корупції, а їхня незалежність стала одним із головних здобутків реформ, що відкрили Україні шлях до європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Послаблення цих органів – це крок назад, що ставить під загрозу як довіру громадян, так і підтримку наших міжнародних партнерів. Боротьба з корупцією – це не лише про економіку. Це – про нашу цивілізаційну приналежність. Це – про війну за свободу, гідність і європейське майбутнє. Швидка й масова негативна реакція українського суспільства – зокрема протести у багатьох містах – показала чітке несприйняття таких кроків. Це свідчить про те, що громадяни готові захищати не лише свою землю, а й принципи справедливості, підзвітності та доброчесного врядування», – зазначено в зверненні.

Тож депутати закликали президента Володимира Зеленського ініціювати законодавчі зміни, які гарантують збереження незалежності НАБУ і САП. Також звернулись до Верховної Ради України з вимогою переглянути ухвалений закон та повернути норми, які забезпечують інституційну автономію антикорупційних органів.

Крім цього, депутати проголосували звернення, ініційоване фракцією ВО «Свобода», в якому вказано, що депутати засуджують спосіб ухвалення закону №12414, адже будь-які зміни в антикорупційній політиці мають обговорюватися відкрито, а не прийматись кулуарно чи таємними правками.

«Подібні ініціативи повинні проходити широке публічне обговорення із залученням громадськості, експертного середовища та міжнародних партнерів. Законодавство України, зокрема в антикорупційній сфері, має відповідати міжнародним демократичним стандартам», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, що парламент 22 липня у турборежимі ухвалив законопроєкт №12414 з правками проросійського нардепа Максима Бужанського. Документ підпорядковує САП та НАБУ Офісу генпрокурора й фактично знищує антикорупційну інфраструктуру, яку Україна вибудувала після Революції Гідності. Це спричинили хвилю масових протестів у різних містах, зокрема й у Львові.