Михайло Кохан став переможцем Універсіади-2025 у метанні молота
24-річний атлет здобув вже восьму перемогу в сезоні
Український метальник молота Михайло Кохан став чемпіоном літньої Універсіади-2025, що проходить у Німеччині. Головним опонентом нашого земляка став господар турніру Мерлін Гуммель. Він випередив Михайла у кваліфікації попри те, що українець продемонстрував найкращий результат своєї групи – 73,74 метра.
Дуель продовжилась і на фінальній стадії. Гуммель, який у світовому рейтингу йшов восьмим, одразу ж захопив лідерство. Від результату 23-річного німця (75,88 м) Кохан відстав на 2,28 метра.
Михайло потрохи додавав і після четвертого раунду зумів потіснити німця на другу сходинку. Дві завершальні спроби Кохан не використав, тоді як Гуммель мав три поспіль незараховані результати у вирішальних раундах.
Універсіада-2025. Метання молота (чоловіки):
- 1. Михайло Кохан (Україна) – 77,10 м
- 2. Мерлін Гуммель (Німеччина) – 77,03 м
- 3. Джорджіо Олів'єрі (Італія) – 73,78 м
До слова, ця перемога стала для Кохана вже восьмою в сезоні 2025 року. Окрім цього, це золото стало четвертим для збірної України на цій Універсіаді і перше в легкій атлетиці.