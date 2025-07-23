Михайло Кохан продовжує демонструвати відмінну форму

Український метальник молота Михайло Кохан став чемпіоном літньої Універсіади-2025, що проходить у Німеччині. Головним опонентом нашого земляка став господар турніру Мерлін Гуммель. Він випередив Михайла у кваліфікації попри те, що українець продемонстрував найкращий результат своєї групи – 73,74 метра.

Дуель продовжилась і на фінальній стадії. Гуммель, який у світовому рейтингу йшов восьмим, одразу ж захопив лідерство. Від результату 23-річного німця (75,88 м) Кохан відстав на 2,28 метра.

Михайло потрохи додавав і після четвертого раунду зумів потіснити німця на другу сходинку. Дві завершальні спроби Кохан не використав, тоді як Гуммель мав три поспіль незараховані результати у вирішальних раундах.

Універсіада-2025. Метання молота (чоловіки):

1. Михайло Кохан (Україна) – 77,10 м

2. Мерлін Гуммель (Німеччина) – 77,03 м

3. Джорджіо Олів'єрі (Італія) – 73,78 м

До слова, ця перемога стала для Кохана вже восьмою в сезоні 2025 року. Окрім цього, це золото стало четвертим для збірної України на цій Універсіаді і перше в легкій атлетиці.