Полтавчанина Ярослава Черняка засудили до 13 років ув’язнення

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив полтавчанина Ярослава Черняка до 13 років ув’язнення у справі про причетність до батальйону «Айдар». Про це у середу, 23 липня, повідомила «Медіазона».

За даними росіян, Черняка визнали винним «в участі у діяльності терористичної організації». Йому присудили 13 років ув’язнення, з яких перші 3 роки покарання він проведе у в’язниці, решту – в колонії суворого режиму.

«За версією слідства, Черняк вступив у батальйон у липні 2024 року, після цього він поїхав до Донецької області та служив на посаді стрільця-санітара», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що чоловіка взяли в полон у листопаді 2024 року. Згідно з російським переліком «екстремістів та терористів», Черняк родом із Полтавської області, йому 38 років.

Відомо, що «Айдар» у Росії визнали терористичною організацією у вересні 2023 року, у грудні батальйон внесли до відповідного списку, і тепер полонених «айдарівців» стали засуджувати у справах про причетність до тероризму.

15 липня повідомляли, що так званий суд «ДНР» засудив снайпера бригади «Азов» Артема Мороза до 24 років колонії суворого режиму.