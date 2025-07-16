На Донеччині засудили снайпера «Азову» до 24 років колонії
Російські силовики стверджують, що військовий під час оборони Маріуполя застрелив двох містян
Суд «ДНР» засудив снайпера бригади «Азов» Артема Мороза до 24 років колонії суворого режиму. Про це у вівторок, 15 липня, повідомила «Медиазона».
За даними російського видання, суд визнав винним Мороза у нібито жорстокому поводженні з цивільним населенням і вбивстві людей з мотиву ненависті. Російські силовики стверджують, що чоловік під час оборони Маріуполя застрелив двох містян за наказом начальства.
«Мороз закріплений за українською військовою частиною 3057. Судячи з даних Міністерства внутрішніх справ України, він зник у вересні 2022 року на Донеччині - тоді військовослужбовця оголосили у розшук. Згідно з інформацією у базі міністерства, Мороз народився 11 червня 1997 року», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що російський військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 20 років колонії суворого режиму полоненого військовослужбовця бригади «Азов» Дмитра Шанаєва. Український боєць потрапив у полон у 2022 році разом з іншими захисниками «Азовсталі» в Маріуполі.