Артема Мороза засудили до 24 років колонії суворого режиму

Суд «ДНР» засудив снайпера бригади «Азов» Артема Мороза до 24 років колонії суворого режиму. Про це у вівторок, 15 липня, повідомила «Медиазона».

За даними російського видання, суд визнав винним Мороза у нібито жорстокому поводженні з цивільним населенням і вбивстві людей з мотиву ненависті. Російські силовики стверджують, що чоловік під час оборони Маріуполя застрелив двох містян за наказом начальства.

«Мороз закріплений за українською військовою частиною 3057. Судячи з даних Міністерства внутрішніх справ України, він зник у вересні 2022 року на Донеччині - тоді військовослужбовця оголосили у розшук. Згідно з інформацією у базі міністерства, Мороз народився 11 червня 1997 року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що російський військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 20 років колонії суворого режиму полоненого військовослужбовця бригади «Азов» Дмитра Шанаєва. Український боєць потрапив у полон у 2022 році разом з іншими захисниками «Азовсталі» в Маріуполі.