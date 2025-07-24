Вигідні рішення від Фокстрот, які справді працюють

Офіційна техніка Apple – це завжди про якість, статус і довговічність. Але бажання мати останню модель iPhone чи один із бестселерів лінійки MacBook не завжди збігається з можливістю оплатити всю суму одразу. Саме тому Фокстрот як офіційний партнер Apple в Україні пропонує зручні та вигідні умови придбання техніки: сплату частинами, кредит від банків-партнерів і бонусні механіки при обміні старої техніки.

1. Купуйте частинами – без переплат

Фокстрот спільно з ПриватБанком пропонує купівлю техніки Apple в оплату частинами, що дозволяє розбити вартість на зручну кількість платежів: без прихованих комісій та переплат. Фіксована сума щомісяця – і новенький гаджет уже у вас!

Чому це зручно:

не потрібно відразу сплачувати всю суму – бюджет не постраждає;

ви одразу користуєтесь технікою, а платите поступово;

оплата списується автоматично – не треба хвилюватися, що забудете внести платіж вчасно.

Наприклад:

смартфон APPLE iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium – топова камера, потужний процесор A18, преміальний дизайн. Ідеальний для зйомок, ігор і щоденних задач. Всього 7357 грн/міс. на 7 платежів*.

ноутбук MacBook Air M1 13' 256GB Space Grey – легкий, тихий і швидкий. До 18 годин автономної роботи, ідеальний для роботи, навчання та подорожей. Всього 2067 грн/міс. на 15 платежів*.

Важливо: оформити оплату частинами можна онлайн на сайті foxtrot.ua або в одному з магазинів мережі. Умови – максимально прозорі та з офіційною гарантією Apple.

2. Скористайтесь програмою Trade-in – отримайте знижку

Маєте старий смартфон, планшет чи інший гаджет? Не ховайте його в шухляді, а обміняйте через програму ФоксіОбмін і отримайте додаткову вигоду до нової покупки. Наприклад, при обміні лінійки iPhone 15 можна отримати знижку до 5800 грн* на новенький iPhone 16 Pro.

Оцінка пристрою відбувається швидко – прямо на сайті або у магазині. Ви одразу бачите остаточну суму до сплати після врахування вартості вашого старого гаджета.

Trade-in – це не лише економія, а й турбота про екологію. Ваш старенький пристрій отримає друге життя або буде утилізований правильно.

3. Оберіть кредит – до 10 платежів

Якщо вам зручніше збільшити розтермінування покупки на довший термін, Фокстрот пропонує кредитні програми від провідних банків, зокрема: ПриватБанк, monobank, А-Банк, Укрсиббанк тощо.

Щоб перевірити суму щомісячного платежу онлайн, на Foxtrot.ua виконайте кілька простих кроків: додайте товар до кошика або одразу натисніть кнопку «Купити в кредит». Наприклад, планшет APPLE iPad Air 11" (7 Gen) Wi-Fi 128GB Space Gray (вартість 32 999 грн). Ви побачите список доступних пропозицій і можливість налаштувати зручний термін платежу. Система автоматично покаже щомісячний платіж. Обравши найбільш прийнятний для вас варіант, ви одразу бачите підсумок: загальну суму, знижку, суму щомісячного платежу і кешбек.

Наприклад: до 3 300 грн/міс. на 10 місяців або ж до 5 500 грн грн/міс. на 6 місяців.

4. Купуйте офіційну техніку – це важливо

У Фокстрот ви купуєте офіційний продукт з повноцінною гарантією і підтримкою сервісу в Україні. Це особливо важливо для такої техніки, як iPhone, MacBook чи AirPods, адже у разі несправності саме гарантійний статус визначає, чи зможете ви швидко та без зайвих витрат розв'язати проблему. І головне – це захист від підробок, «сірих» поставок та неякісного сервісу.

Не відкладайте мрію про новий iPhone чи MacBook на потім: обирайте з перелічених способів те, що підходить саме вам – без переплат, стресу та зайвих витрат. Детальніше – на foxtrot.ua або в найближчому магазині мережі.

*Акція діє з 01 липня по 30 вересня включно в мережі магазинів Фокстрот і на foxtrot.ua. З деталями акції можна ознайомитися на сайті.