Оплата частинами та інші лайфхаки: як купити техніку Apple без удару по гаманцю
Для тих, хто хоче купити чи оновити iPhone чи MacBook, але не готовий заплатити одразу, у Фокстрот є кілька вигідних рішень
Офіційна техніка Apple – це завжди про якість, статус і довговічність. Але бажання мати останню модель iPhone чи один із бестселерів лінійки MacBook не завжди збігається з можливістю оплатити всю суму одразу. Саме тому Фокстрот як офіційний партнер Apple в Україні пропонує зручні та вигідні умови придбання техніки: сплату частинами, кредит від банків-партнерів і бонусні механіки при обміні старої техніки.
1. Купуйте частинами – без переплат
Фокстрот спільно з ПриватБанком пропонує купівлю техніки Apple в оплату частинами, що дозволяє розбити вартість на зручну кількість платежів: без прихованих комісій та переплат. Фіксована сума щомісяця – і новенький гаджет уже у вас!
Чому це зручно:
- не потрібно відразу сплачувати всю суму – бюджет не постраждає;
- ви одразу користуєтесь технікою, а платите поступово;
- оплата списується автоматично – не треба хвилюватися, що забудете внести платіж вчасно.
Наприклад:
- смартфон APPLE iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium – топова камера, потужний процесор A18, преміальний дизайн. Ідеальний для зйомок, ігор і щоденних задач. Всього 7357 грн/міс. на 7 платежів*.
- ноутбук MacBook Air M1 13' 256GB Space Grey – легкий, тихий і швидкий. До 18 годин автономної роботи, ідеальний для роботи, навчання та подорожей. Всього 2067 грн/міс. на 15 платежів*.
Важливо: оформити оплату частинами можна онлайн на сайті foxtrot.ua або в одному з магазинів мережі. Умови – максимально прозорі та з офіційною гарантією Apple.
2. Скористайтесь програмою Trade-in – отримайте знижку
Маєте старий смартфон, планшет чи інший гаджет? Не ховайте його в шухляді, а обміняйте через програму ФоксіОбмін і отримайте додаткову вигоду до нової покупки. Наприклад, при обміні лінійки iPhone 15 можна отримати знижку до 5800 грн* на новенький iPhone 16 Pro.
Оцінка пристрою відбувається швидко – прямо на сайті або у магазині. Ви одразу бачите остаточну суму до сплати після врахування вартості вашого старого гаджета.
Trade-in – це не лише економія, а й турбота про екологію. Ваш старенький пристрій отримає друге життя або буде утилізований правильно.
3. Оберіть кредит – до 10 платежів
Якщо вам зручніше збільшити розтермінування покупки на довший термін, Фокстрот пропонує кредитні програми від провідних банків, зокрема: ПриватБанк, monobank, А-Банк, Укрсиббанк тощо.
Щоб перевірити суму щомісячного платежу онлайн, на Foxtrot.ua виконайте кілька простих кроків: додайте товар до кошика або одразу натисніть кнопку «Купити в кредит». Наприклад, планшет APPLE iPad Air 11" (7 Gen) Wi-Fi 128GB Space Gray (вартість 32 999 грн). Ви побачите список доступних пропозицій і можливість налаштувати зручний термін платежу. Система автоматично покаже щомісячний платіж. Обравши найбільш прийнятний для вас варіант, ви одразу бачите підсумок: загальну суму, знижку, суму щомісячного платежу і кешбек.
Наприклад: до 3 300 грн/міс. на 10 місяців або ж до 5 500 грн грн/міс. на 6 місяців.
4. Купуйте офіційну техніку – це важливо
У Фокстрот ви купуєте офіційний продукт з повноцінною гарантією і підтримкою сервісу в Україні. Це особливо важливо для такої техніки, як iPhone, MacBook чи AirPods, адже у разі несправності саме гарантійний статус визначає, чи зможете ви швидко та без зайвих витрат розв'язати проблему. І головне – це захист від підробок, «сірих» поставок та неякісного сервісу.
Не відкладайте мрію про новий iPhone чи MacBook на потім: обирайте з перелічених способів те, що підходить саме вам – без переплат, стресу та зайвих витрат. Детальніше – на foxtrot.ua або в найближчому магазині мережі.
*Акція діє з 01 липня по 30 вересня включно в мережі магазинів Фокстрот і на foxtrot.ua. З деталями акції можна ознайомитися на сайті.