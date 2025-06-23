Обміняти стару техніку на знижку для нової: Фокстрот запустив ФоксіОбмін онлайн
Старий смартфон, планшет чи інший гаджет на Foxtrot.ua можна обміняти на миттєву знижку
За даними досліджень, понад 80% українців мають вдома хоча б один пристрій, яким більше не користуються.
Замість того, щоб він продовжував припадати пилом у шухляді, його можна обміняти на знижку для покупки нового просто зараз.
ФоксіОбмін – це оновлений сервіс обміну техніки (Trade-in), який мережа електроніки Фокстрот запустила у партнерстві з технологічною компанією Breezy. Він дає можливість зручно та вигідно оновити свій гаджет – без зайвих рухів, відправлень поштою та без тривалого очікування оцінки.
Як працює онлайн ФоксіОбмін на Foxtrot.ua:
- оцінка пристрою онлайн: заповнюй коротку форму прямо в картці обраного товару на сайті, додай фото пристрою – і вже за 5 хвилин дізнайся точну вартість знижки.
- Покупка: якщо сума влаштовує, знижка застосовується одразу під час оформлення замовлення, без додаткових очікувань.
- Обмін гаджета: під час отримання покупки в магазині консультант перевіряє пристрій, і, якщо все відповідає заявленому, – обмін завершено.
Оцінка пристроїв здійснюється дистанційно, з використанням штучного інтелекту, який аналізує фото пристрою, а також – верифікації фахівцем.
Це вигідна пропозиція
Отримати знижку можна за кілька кроків
Чому варто скористатися ФоксіОбміном:
- вигідно: знижка діє одразу, зменшуючи вартість покупки;
- зручно: без логістики, пошти чи складних процедур;
- актуально: підходить для смартфонів, планшетів та іншої техніки;
- екологічно: старі пристрої не утилізуються – вони проходять перевірку, ремонт і отримують друге життя.
А ще – це безпечна альтернатива «сірому» ринку. Часто дешеву техніку пропонують у тіньовому сегменті – без офіційної гарантії, незрозумілого походження і без сплачених податків продавцем.
ФоксіОбмін у Фокстрот – це чесна програма з офіційною підтримкою брендів і прозорими умовами. До того ж Apple та Samsung у рамках Trade-in пропонують додаткові бонуси: до 5800 гривень – при покупці флагманських моделей із обміном старих пристроїв.
Спробуй онлайн ФоксіОбмін уже сьогодні на Foxtrot.ua.