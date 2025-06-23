Стару техніку можна обміняти

За даними досліджень, понад 80% українців мають вдома хоча б один пристрій, яким більше не користуються.

Замість того, щоб він продовжував припадати пилом у шухляді, його можна обміняти на знижку для покупки нового просто зараз.

ФоксіОбмін – це оновлений сервіс обміну техніки (Trade-in), який мережа електроніки Фокстрот запустила у партнерстві з технологічною компанією Breezy. Він дає можливість зручно та вигідно оновити свій гаджет – без зайвих рухів, відправлень поштою та без тривалого очікування оцінки.

Як працює онлайн ФоксіОбмін на Foxtrot.ua:

оцінка пристрою онлайн: заповнюй коротку форму прямо в картці обраного товару на сайті, додай фото пристрою – і вже за 5 хвилин дізнайся точну вартість знижки. Покупка: якщо сума влаштовує, знижка застосовується одразу під час оформлення замовлення, без додаткових очікувань. Обмін гаджета: під час отримання покупки в магазині консультант перевіряє пристрій, і, якщо все відповідає заявленому, – обмін завершено.

Оцінка пристроїв здійснюється дистанційно, з використанням штучного інтелекту, який аналізує фото пристрою, а також – верифікації фахівцем.

Це вигідна пропозиція

Отримати знижку можна за кілька кроків

Чому варто скористатися ФоксіОбміном:

вигідно: знижка діє одразу, зменшуючи вартість покупки;

зручно: без логістики, пошти чи складних процедур;

актуально: підходить для смартфонів, планшетів та іншої техніки;

екологічно: старі пристрої не утилізуються – вони проходять перевірку, ремонт і отримують друге життя.

А ще – це безпечна альтернатива «сірому» ринку. Часто дешеву техніку пропонують у тіньовому сегменті – без офіційної гарантії, незрозумілого походження і без сплачених податків продавцем.

ФоксіОбмін у Фокстрот – це чесна програма з офіційною підтримкою брендів і прозорими умовами. До того ж Apple та Samsung у рамках Trade-in пропонують додаткові бонуси: до 5800 гривень – при покупці флагманських моделей із обміном старих пристроїв.

Спробуй онлайн ФоксіОбмін уже сьогодні на Foxtrot.ua.