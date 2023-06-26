Для якісного і комфортного обслуговування відвідувачів з порушеннями слуху у низці магазинів мережі та на сайті Foxtrot.ua підключено комплекс спеціалізованих ліцензійних рішень – Connect PRO, Connect Web та Connect QR.

Про проект

Відтепер у магазинах торгової мережі електроніки Фокстрот та на Foxtrot.ua, нечуючі відвідувачі зможуть отримати професійну консультацію зрозумілим для них способом, поставити додаткові запитання щодо обраного товару і здійснити комфортну покупку без комунікаційних і психологічних барʼєрів.

Проект «Безбар’єрний Фокстрот» реалізується у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар'єрів» з метою зміцнення принципів безбар’єрності як частини бізнес-процесів компанії та здійснюється в рамках меморандуму про співпрацю з Громадською організацією «Громадський рух «Соціальна єдність».

Сьогодні Фокстрот – перший ритейлер на ринку ПТіЕ в Україні, що впроваджує сучасні способи комунікації з покупцями, для яких єдиною мовою спілкування є жестова мова.

«Наша спільна мета – сприяти створенню рівних умов доступу до товарів та послуг для всіх громадян, незалежно від жодних факторів, адже кожен українець, без виключення, заслуговує на рівне й толерантне відношення. Тому забезпечуємо нечуючим людям вільний та осучаснений доступ до послуг мережі», – відзначила Леся Нікуліна, керівниця відділу торгового маркетингу та кураторка проекту «Безбар’єрний Фокстрот».

Де вже можна скористатись послугами «Безбар’єрний Фокстрот»

Сервіс працює вже в 5 магазинах Фокстрот, де можна купити товари, спілкуючись зі співробітниками магазину жестовою мовою за допомогою перекладачів:

м.Київ, ТРЦ Respublika Park (Кільцева дорога, 1);

м.Київ, ТЦ Gorodok Gallery (просп.С.Бандери, 23);

м.Київ, ТРЦ Piramida (вул.Мішуги, 4);

м. Львів, ТРЦ Victoria Gardens (вул.Кульпарківська, 226А);

м. Львів, вул. Під Дубом, 7Б.

У найближчих планах – підключення ще 5 магазинів Фокстрот, і в перспективі – масштабування цього рішення в інших магазинах мережі.

Окрему увагу також приділено омніканальній складовій. Для забезпечення вільного доступу людей з вадами слуху до отримання фахової консультації і можливості швидко та зручно робити покупки онлайн, на сайті Foxtrot.ua встановлено спеціалізований веб-віджет «Вушко» (Connect Web) для одночасного зв’язку з оператором контакт-центру Фокстрот і перекладачем жестової мови.

«Незважаючи ні на що, ми продовжуємо будувати безбар'єрне середовище в Україні і раді тому, що бізнес все більше цікавиться темою доступності для різних верств населення. Компанія Фокстрот стала першою компанією в своїй галузі, яка виступила ініціатором впровадження адаптації своєї мережі до потреб відвідувачів з вадами слуху та забезпечила рішення для вільної комунікації», – прокоментував Олег Чебаненко, голова Громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність».

За інформацією ГО «Громадський рух «Соціальна єдність», більше ніж 40% людей із вадами слуху дуже важко розуміють текстовий та графічний контент. Наявність текстів та субтитрів – також не вихід. Читання по губах дає 25 – 30% візуальної інформації та не завжди повноцінно передає суть. Саме можливість дистанційного перекладу з/на жестову мову забезпечує повноцінну комунікацію без спотворення сенсу.

Фокстрот з 2021 року є учасником спільноти «Бізнес без бар’єрів»

Зазначимо, мережа Фокстрот з 2021 року є учасником спільноти «Бізнес без бар’єрів», яка об’єдналася навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів», спрямованої на створення рівних можливостей для всіх українців. Тому однією з перших комерційних компаній в Україні підтримала ініціативу щодо адаптації послуг для людей з порушенням слуху з метою допомогти зруйнувати комунікативні та психологічні бар’єри у спілкуванні.

Впровадження у мережі Фокстрот таких сучасних цифрових сервісів відіграє важливу роль у підтримці Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору, що пропагує та сприяє популяризації створення зручного середовища для людей з різними формами інвалідності та привертає увагу суспільства до тих барʼєрів, з якими щодня стикаються люди з різними формами інвалідності в Україні.