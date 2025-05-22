Купівля кондиціонера – справа серйозна. Розповідаємо про найтиповіші помилки та пояснюємо, як їх уникнути. Як бонус від експертів мережі Фокстрот – добірка перевірених моделей, які виправдають очікування.

Орієнтуватися лише на площу приміщення

Поширена логіка: кімната 20 метрів квадратних – отже, потрібен кондиціонер на 2 кВт 7000 BTU (з розрахунком 1 кіловат потужності – на кожні 10 метрів квадратних площі), або «із запасом» на 12000 BTU. Але при цьому багато хто не враховує:

сторону будівлі (сонячна чи тіньова);

висоту стелі (чим вища, тим більше об’єм повітря);

кількість вікон і побутової техніки;

кількість людей, які регулярно перебувають у приміщенні.

Якщо ж обрати кондиціонер «із запасом», це призведе до неприємно сильного потоку холодного повітря і надмірного споживання електроенергії. Крім цього, через швидке охолодження без якісного осушення з’являється вогкість, псується мікроклімат.

Як правильно: розраховувати потребу не лише за квадратурою, а й за теплоприпливами. Краще проконсультуватися з фахівцем.

Кондиціонер HYUNDAI ARN09RSSUAWF1 (від 16 999 гривень) – оптимальний варіант для кімнат до 25 метрів квадратних із відмінною енергоефективністю.

Обрати правильний кондиціонер дуже важливо

Ігнорувати тип компресора: інвертор чи on/off

On/Off компресори – це застаріла технологія. Вони:

гучні і менш надійні в роботі;

вмикаються/вимикаються ривками;

споживають більше електроенергії.

Інверторні моделі:

регулюють потужність, тому працюють плавно та тихо, без коливань температури;

заощаджують до 40% електроенергії;

стабільно працюють у режимі обігріву навіть при -15 градусах.

Як правильно: віддавати перевагу пристроям з інверторним типом компресора. Як-от кондиціонер SAMSUNG AR12TXHQASINUA (від 20 999 гривень) – стильна, інверторна модель, яка чудово підходить для щоденного використання у квартирах і будинках.

Пік покупок кондиціонерів – червень–липень

Один кондиціонер на кілька кімнат

Деякі вважають: один потужний блок обслуговуватиме одразу весь коридор, вітальню та спальню. Однак це не працює:

в одній кімнаті – холодно, в іншій – душно;

температура нерівномірна;

порушується циркуляція повітря.

Як правильно: один кондиціонер – на одне приміщення. Якщо потрібен мультиспліт – проконсультуйтеся з фахівцем. Саме тому для окремих кімнат, таких як спальня чи вітальня, варто звернути увагу на кондиціонер COOPER&HUNTER CH-S09FTXF2-NG (від 21799 гривень)з комфортним керуванням та інверторною технологією.

Купувати у розпал сезону

Пік попиту – червень–липень. У цей період ціни зростають, а популярні моделі розкуплені, а черги на монтаж – 2-3 тижні.

Як правильно: купувати кондиціонер навесні або восени, заощадивши завдяки сезонним знижкам і отримавши швидке встановлення.

Купувати у випадкових продавців або «майстрів від сусіда»

відсутність гарантії ні на монтаж, ні на пристрій;

немає жодного юридичного захисту;

немає можливості оформити покупку в кредит.

Як правильно: купувати у відомих мережах із сервісним супроводом. Тим паче, що більшість поломок виникає не через сам кондиціонер, а через неправильний монтаж.

Ігнорувати бренд і сервіс

Купівля техніки у маловідомих брендів без гарантії – це ризик, а саме через відсутність офіційного сервісного центру та запчастин та проблеми з профілактикою і ремонтом.

Як правильно: обирати техніку, за яку продавець якої має гарну репутацію. Наприклад, HYUNDAI ARN07PTUAWF4 (від 10 999 гривень) – надійна модель від перевіреного бренду, яку легко купити в авторизованій мережі з гарантією та сервісним супроводом.

Не враховувати складність монтажу

Процес і результат монтажу – не менш важливий за сам кондиціонер. Типові проблеми:

заборона на встановлення зовнішнього блоку (особливо в новобудовах чи історичних центрах);

відсутність водостоку для дренажу;

надто далеке розташування від розетки чи вікна.

Як правильно: зробити фото приміщення або викликати людину, яка зробить заміри, до покупки. Це вбереже від непередбачених витрат і помилок. Такий підхід допоможе підібрати оптимальний варіант. Наприклад, кондиціонер SAMSUNG WindFreeMass GEO AR60F09C1BWNUA (від 31 999 гривень) – компактна і потужна модель, зручно монтується навіть у складних умовах.

Вибір кондиціонера – це більше, ніж просто покупка. Це рішення про комфорт, енергоефективність і надійність на багато років. Уникайте типових помилок, звертайтеся до спеціалістів і довіряйте перевіреним брендам.

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