Анастасія Димид виступала на сцені Ніцци в образі Сейлор Мун

Перемогу на конкурсі «Дитяче Євробачення 2023» здобула 13-річна співачка з Франції Зої Клозюр (Zoé Clauzure), Анастасія Димид з України зайняла п’яте місце. Про це у неділю, 26 листопада, повідомило «Суспільне Культура».

Француженка Зої Клозюр виконала пісню Cœur та набрала 228 голосів сукупно.

На другому місці опинилася представниця Іспанії Сандру Валеро. Вона набрала 201 бал. Дев’ятирічна українка із Прикарпаття Анастасія Димид із піснею «Квітка» посіла п’яте місце. Вона набрала 128 балів. За глядацьким голосуванням українка увійшла у топ-три країни.

Що відомо про представницю України Анастасію Димид

Дев’ятирічна Анастасія родом із села Гошів Івано-Франківської області. Дівчина займається вокалом з п'яти років.

1 жовтня 2023 року стало відомо, що Україну на «Дитячому Євробаченні-2023» у французькій Ніцці представить 9-річна Анастасія Димид з піснею «Квітка». Професійне журі виставило Анастасії Димид 45 балів, а глядачі – 83. За правилами, переможцем стає той, хто перемагає у глядацькому голосуванні. Українська виконавиця виступала на сцені Ніцци в образі Сейлор Мун – красуні-воїна із японського аніме-серіалу.

Що відомо про представницю Франції Зої Клозюр

У Франції дівчина має успіхи. Зої виступала разом з Аміром, який представляв Францію на «Євробаченні» у 2016 році. У 2020 році співачка стала півфіналісткою «Голосу Діти» у Франції, тоді дівчині було 10 років. Наступною сходинкою для дівчини стало «Дитяче Євробачення».