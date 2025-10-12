Софія Нерсесян

10-річна Софія Нерсесян перемогла на Нацвідборі на дитяче «Євробачення-2025» та представить Україну на пісенному конкурсі у Грузії. Про це у неділю, 12 жовтня, повідомило «Суспільне Культура».

Софію Нерсесян із піснею «Мотанка» обрали голосуванням у прямому ефірі. 10-річна співачка здобула 11 балів – 6 від глядачів та 5 від журі.

Авторкою музики і тексту стала Світлана Тараарова, а аранжування створив Олександр Сосін. Пісня присвячена українському оберегу – ляльці-мотанці.

«А під час війни це набуває ще більше потужної сили, бо є легенда, що коли небезпека наближається до дитини — у мотанки світяться ниточки. Тож її композиція — це маніфест про допомогу від всіх дітей України захистити їхні життя», – повідомило «Суспільне».

10-річна Софія Нерсесян живе у Києві. Вона волонтерить та активно бере участь у благодійних концертах.

Нагадаємо, на дитячому «Євробаченні-2024» перемогу здобув грузинський співак Андрій Путкарадзе, представник від України Артем Котенко посів третє місце.