Російський МіГ-31К з ракетою «Кинжал»

Збільшення кількості зльотів російських винищувачів МіГ-31к повязане зі збором ворогом розвідувальної інформації про українську систему протиповітряної оборони. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«По-перше, їм потрібно бойове злагодження, а по-друге, треба розуміти, що кожний виліт – це випробування системи нашої протиповітряної оборони і збір інформації ворогом», – пояснила Гуменюк.

Зауважимо, що станом на 20:23 по всій Україні вже втретє за останні декілька годин оголошували повітряну тривогу через зльоти винищувачів МіГ-31к. Цей літак є основним носієм російських гіперзвукових ракет «Кинджал».

До слова, МіГ-31 був першим радянським винищувачем 4-го покоління. Спочатку він призначався для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей. У літака визначні характеристики: швидкість до 3400 км/год, стеля 20 км, радіус дії 720 км, вага 46,75 т. Різні модифікації МіГ-31 використовувалися як носії перспективних озброєнь та навіть для виведення на орбіту супутників.

Фактично модифікований МіГ-31к виконує функцію «1-го ступеня» ракети. Він розганяється та набирає велику висоту, після чого виконує пуск. Система вказівки дозволяє вводити польотне завдання прямо з борту літака.